Глава НМИЦ им. Рогачева заявил об отсутствии в России простейших лекарств из-за новых законов

Из-за недавно принятых законов в российской медицине пропали жизненно необходимые дешевые препараты, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ им. Рогачева Алексей Масчан.

«Сейчас исчез длинный список препаратов, например, «Цитозар», без которого не обойтись при лечении миелолейкоза, многие простейшие препараты сопроводительной терапии, хлорид натрия, 4%-ная и 8%-ная сода. Вместо некоторых импортных препаратов подсовывают российские, которые никогда не проходили клинических исследований, что необходимо для биоаналогов», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, в Минздраве ему предложили подбирать альтернативную схему лечения. На вопрос о том, возможно ли было обратиться к премьеру Дмитрию Медведеву, чтобы проблема была решена как в случае с «Фризиумом», он заметил, что «каждую дырку заткнуть вручную невозможно».

«Если премьер-министр будет вручную решать проблемы нехватки каждого конкретного препарата, значит, система не работает. Надо отменить ряд законов, которые привели к этой ситуации», – сказал Масчан.

Он предложил отменить так называемый закон «третий лишний», предусматривающий отклонение иностранных заявок, если есть как минимум две российские на тендер лекарств.

В «Единой России» ранее заявили о риске кризиса на лекарственном рынке уже в феврале 2020 года, если не будут приняты меры по обеспечению граждан жизненно необходимыми препаратами.

До этого возникло несколько скандалов вокруг «Фризиума», когда двух матерей тяжелобольных детей задержали за заказ данного препарата.

В Кремле призвали найти золотую середину в вопросе ввоза лекарств.

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