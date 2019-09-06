Психотропным препаратам для детей открыли границу

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6 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

В Ростехе заявляют, что Александр Коршунов не нарушал никаких законовФото: Центр стратегических разработок в
гражданской авиации
Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...

Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
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Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Психотропным препаратам для детей открыли границу

              Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законно   6 сентября 2019, 18:30
              Фото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Иван Абакумов

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              Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать эти препараты за границей. Помимо того, что покупка таких препаратов станет легальной, цена на эти лекарства будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом.

              В четверг премьер Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда деньги на лекарства для страдающих хроническими заболеваниями детей. «Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России. Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств», – заявил Медведев.

              По его словам, ввозить такие препараты будет уполномочен Московский эндокринный завод, он будет оперативно поставлять в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам.

              Эксперты поясняют, что врачи из любой медицинской организации теперь смогут спокойно рекомендовать подобные препараты, направляя свое заключение в региональные Минздравы, которые и будут заниматься организацией федеральных консилиумов.

              Руководитель омского благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев уверен, что указание Медведева будет выполнено на практике быстро. «Это же наши граждане, которые должны чувствовать защиту Отечества, чтобы самим потом встать на его защиту. Те возможности, которые есть у нашей власти, позволят это сделать. Нужен только взмах пера», – отметил Евстигнеев. Он назвал решение премьера логичным.

              «Раз пока сами не можем производить, почему бы не брать за границей?

              Если детям нужна помощь, мы должны все сделать, чтобы ее оказать», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

              Евстигнеев также отметил, что меры помогут избежать повторения историй, которые произошли с Еленой Боголюбовой и Екатериной Коновой. «Ведь в каждом случае речь идет о жизни ребенка», – заключил он.

              Напомним, в июле в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали мать ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием. Елена Боголюбова пришла за посылкой с препаратом «Фризиум» для своего 10-летнего сына Михаила. Этот незарегистрированный в России препарат правоохранители восприняли как запрещенный, а поскольку он относится к производным бензодиазепина, то женщине вменили в вину контрабанду психотропных веществ – фактически наркотрафик. В ситуацию даже пришлось вмешаться Кремлю – и Боголюбову отпустили. Полиция в итоге не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

              Но и ранее такие случаи, увы, не были редкостью. Год назад было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») против мамы неизлечимо больного ребенка Екатерины Конновой – за попытку сбыта в интернете 20 микроклизм диазепама. Женщина пыталась перепродать не пригодившиеся ее сыну четыре микроклизмы родителям других детей с эпилепсией. Конновой грозило до восьми лет тюрьмы, но дело закрыли тоже лишь после вмешательства Кремля.

              Вопрос о таких лекарствах поднимали ранее на прямых линиях с Путиным. Об этом напомнил минувшим летом и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ответ пообещала создать «три механизма» решения проблемы. Они включают импортозамещение препаратов, подключение региональных аптек с производственными блоками, а также возможность организации централизованных закупок для небольшого числа пациентов.

              Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому. Также Голикова поручила министерствам представить до 1 ноября дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи.

              Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава напомнила, что ранее Минздрав обещал решить проблему с обеспечением лекарствами к концу октября. «Но после слов Медведева все ускорилось, мы ждем лекарства к концу недели», – сказала Мониава.

              «Для нас всех это грандиозная радость. Мы будем праздновать это как настоящую победу. Но это решение станет системным, когда препараты будут зарегистрированы в России и их можно будет купить в любой аптеке. Понятно, что за один день этого не сделаешь, это займет до года, а то и больше. И до этого момента детям нужно дожить, ведь перерыв в терапии может привести к смерти. Нам все время звонят и пишут родители. Они сообщают о том, что у них сталась только одна таблетка и что им делать? Я не знала, что им отвечать», – сказала Мониава газете ВЗГЛЯД.

              «То, что закупят препарат на то время, пока «фризиум» не зарегистрируют, – это тоже очень здорово, потому что после всей этой шумихи нелегальные перекупщики испугались и ушли с рынка и родители оказались в безвыходной ситуации, что препарат еще не зарегистрирован, а так как раньше, неофициально, его купить невозможно», – добавила Мониава в интервью ТАСС.

              Как предполагает источник «Известий», в случае начала официальных поставок «фризиум» будет стоить по 20 рублей за таблетку вместо нынешних 150 рублей у перекупщиков, а диазепам в микроклизмах - по 175 рублей за одну штуку вместо нынешних 1,5 тыс.

              Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер назвал количество пациентов, которых напрямую затронет распоряжение правительства.

              «Закупка будет сделана в ближайшие дни в том объеме, который прописан в документе, там уже посчитан препарат из расчета на порядка 3 тыс. человек - это клобазам, известный нам как фризиум, диазепам в таблетках и в ректальных клизмах, мидазолам и фенобарбитал, и закупки будут в этом на большее количество пациентов, чем те, чьи данные уже пришли в Минздрав», – подчеркнула собеседница.

              По ее словам, данное распоряжение стало важным шагом на пути восстановления доверия общества к государственной системе здравоохранения. «Сегодняшнее решение продемонстрировало, что государство создано, чтобы работать на свое население. У меня только слова благодарности и уверенность в том, что это начало, а не конец. Это первый тактический шаг в череде решений, которые проведут к стратегическим изменениям», – добавила глава Центра.

              Эксперт Центра, юрист Анастасия Жданова обрисовала процедуру, по которой теперь должны действовать родители и медики, чтобы обеспечить ребенка обезболивающими препаратами.

              «Этим будет заниматься Московский эндокринный завод. То есть у нас официально появилось юридическое лицо, которое обязано ввозить такие препараты», – поясняла Жданова ранее в интервью газете ВЗГЛЯД.

              Теперь нужно чтобы врачи на местах просто надлежащим образом оформили медицинскую документацию о наличии у пациента показаний к применению незарегистрированного психотропного препарата, пояснила эксперт Центра. После этого пациент будет направлен на консилиум в федеральные медицинские организации, где и будет принято решение о выделении необходимых препаратов.

              При этом консилиумы могут проводиться и заочно – по медицинским документам, что актуально для детей, живущих в сельской местности или в удаленных областях. Но запросить лекарства теперь может любая, даже частная, медицинская организация. «Главное таких детей выявить. И еще очень важно, чтобы врачи на месте написали, что такие показания есть», – пояснила Жданова.

              Эта схема не только сократит срок обеспечения пациентов необходимыми лекарствами, но и внесет весомый вклад в борьбу с нелегальным оборотом психотропных препаратов, добавила эксперт. 

              «Есть основания считать, что эти препараты станут значительно доступнее по цене для родителей. Стоимость на нелегальном рынке, где раньше родители приобретали такие лекарства, в несколько раз превышает ту, по которой сегодня планируется их закупка Московским эндокринным заводом», – заключила Жданова.

              Также эксперт призвала Минздрав организовать горячую линию по разъяснению пошагового алгоритма по доведению этих препаратов до детей – для региональных чиновников, врачей и родителей.

              Впрочем, в блогосфере сетуют, что государственная машина в сфере лицензирования лекарств все равно пока работает медленно. Вечером в четверг главред RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Facebook о том, что в московских больницах отсутствует иммуноглобулин. Ребенка из семьи ее друзей покусала домашняя собака, и понадобился укол иммуноглобулина. Препарата не оказалось ни в одной московской больнице, поскольку «чиновники его не закупили». «А у иностранных клиник он есть, но у них нет лицензии колоть», – говорится в публикации.


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