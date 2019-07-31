Какие известные лекарства на самом деле бесполезны?

Их довольно много. В подавляющем большинстве случаев эффективность этих препаратов не доказана клиническими исследованиями, а от каких-то, оказывается, больше вреда, чем пользы.

Дело в том, что в России эксперты и участники рынка отмечают проблему качества клинических исследований. По закону, их должно пройти любое лекарство, лежащее на полках аптек страны. Однако неопытность исследователей, слабая инфраструктура и халатность ученых часто мешают проводить эти проверки на должном уровне.

В результате получается, что многие препараты, которые люди уже привыкли покупать по инерции, на самом деле дают лишь эффект плацебо, никак не помогая в борьбе с болезнью.

В большинстве случаев речь идет о широко разрекламированных препаратах «от всего» – от всех вирусов, от всех болезней суставов, сердца, головы, желудка.

На самом деле универсальных препаратов не бывает. «Я всегда к подобным вопросам отношусь индивидуально и всегда учитываю, как отдельный человек переносит то или иное лекарство. Я назначаю лечение, через какое-то время мы встречаемся с пациентом, я получаю от него ответную реакцию – как подействовало. Если все хорошо – замечательно, если нет, я назначают какие-то другие лекарства. Это все очень индивидуально», – заявил ВЗГЛЯДу терапевт Александр Карабиненко, д.м.н., профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Сразу несколько врачей, опрошенных корреспондентом ВЗГЛЯДа, назвали ряд препаратов, эффективность которых либо не доказана клиническими исследованиями, либо уже опровергнута. У них одна черта – пользы человеку они практически не приносят:

– иммуномодуляторы (никак не улучшают иммунитет)

– противовирусные (помогают в лучшем случае против гриппа)

– хондропротекторы (не помогут при заболеваниях суставов)

– сосудистые препараты (не помогают ни мозговому кровообращению, ни работе сердца)

– ноотропы (никак не улучшают обменные процессы в коре головного мозга)

– пробиотики (не помогают ни пищеварению, ни иммунитету)

– антиоксиданты (не помогают ни с мозговым кровообращением, ни при интоксикации, ни в других случаях)

– гепатопротекторы (не помогут восстановить печень)

– средства для желудка (далеко не все помогают улучшить пищеварение)

«Подобных лекарств много. Есть БАДы, есть группы препаратов, которые в России очень популярны, их можно назвать сосудистыми. Такие средства очень любят назначать пожилым людям в виде капельниц – для профилактики», – говорит терапевт Анна Землянухина.

Некоторые лекарства бесполезно применять вслепую, пытаясь вылечить ими все подряд – даже несмотря на универсальность, заявленную производителем.

Те же антибиотики или противовирусные препараты, которые все так любят принимать без рекомендаций врача, могут и помочь, но совсем уж точечно – против гриппа, например. А при ОРВИ они уже окажутся бессильны. Настоящих противовирусных средств вообще немного – против герпеса и гепатита С, например, говорит терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Тех же иммуномодуляторов, продающихся повсюду, нет ни в каких клинических рекомендациях, утверждает она. Такого термина в классической доказательной медицине вовсе нет. «Все подобное, что присутствует на рынке, это все БАДы. Просто у нас люди уверены, что лучше любого врача знают, что им нужно. Когда они покупают иммуномодуляторы, они почему-то думают, что у них проблемы с иммунитетом. Это они сами так решили, или сосед сказал», – говорит терапевт.

Даже в случае с иммунитетом лечение не может не быть индивидуальным, уверена Ярцева. Здесь все играет роль: сопутствующие заболевания, режим пищи, отдыха, режим сна и прочее. Поэтому единого средства помощи здесь быть не может, как и в случае с другими болезнями. «Если вы возьмете очень крутую машину и перестанете менять в ней масло, заливать в нее 92-й бензин, гонять ее по всем колдобинам – и так много лет, не заезжая в сервис. И что, можно будет сказать, что у нее проблемы с иммунитетом?» – иронизирует Ярцева.

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Действенность некоторых препаратов хоть и не доказана, иногда положительный эффект бывает. Правда, не всегда ясно, не эффект ли это плацебо. Как говорит Землянухина, те же хондропротекторы зачастую помогают при суставном болевом синдроме: «Так что, несмотря на отсутствие доказательств эффективности, и в России, и в США их применяют». Однако Международное общество по изучению остеоартрита (OARSI) считает, что для его лечения их действующее вещество все же не подходит, и если эффекта нет, то и принимать их не стоит.

Пример препаратов для суставов говорит о том, что в некоторых случаях действующее вещество какого-либо препарата может оказывать какой-либо положительный эффект на здоровье пациента. Однако это зачастую зависит от особенностей человека, и нельзя говорить о том, что определенное средство поможет сердцу или желудку любого жителя Земли. Суть в том, что большинству не поможет, поскольку либо исследования провели на деньги фарм-компании, либо провели их плохо из-за некомпетентности персонала, либо просто ограничились мышами и не пробовали на людях.

«Спрос рождает предложение. У нас все хотят заработать. Поэтому и стараются максимально играть на таких запросах пациентов, выдумывать некие подобные препараты», – говорит Ярцева.