Аптекам могут запретить предлагать клиентам только один препарат

Аптекам могут запретить предлагать только один препарат покупателям, если в наличии имеется целая линейка лекарств, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, возглавляющий межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

Соответствующий законопроект разрабатывают депутаты фракции «Единая Россия», передает РИА «Новости».

Исаев напомнил, что 3 июля в Госдуму был внесен законопроект о совершенствовании порядка определения взаимозаменяемости препаратов.

«Будет составлен реестр взаимозаменяемых препаратов. Это в дальнейшем очень нам пригодится в нашем диалоге с аптекой. То есть аптека не будет иметь, как мы предполагаем и мы готовим такой законопроект, права предлагать только один препарат при наличии определенной линейки. Она будет обязана предлагать все имеющиеся препараты», – сказал он.

Первый замглавы фракции рассказал также, что депутаты «Единой России» разработали законопроект о блокировке нелегальных сайтов по продаже лекарств, передает ТАСС.

Блокировка коснется сайтов, которые не имеют разрешения на торговлю лекарствами или торгуют препаратами, запрещенными для продажи через интернет – то есть «рецептурными, психотропными, спиртосодержащими, наркосодержащими».

Кроме того, продолжил Исаев, необходимо отрегулировать интернет-торговлю биологически активными добавками (БАД).

«Зачастую наиболее вредными вещами, которые продаются через интернет, являются БАДы. Должны продаваться только те БАДы, которые официально зарегистрированы государством», – сказал он.

Кроме того, единороссы считают, что «к розничной продаже лекарств через интернет допуск должны получить лицензированные, официально зарегистрированные оптовые поставщики лекарств».

«Если это произойдет, то это, во-первых, даст более свободный доступ к рынку нашим производителям, во-вторых, это умерит аппетиты аптечных монополистов», – пояснил Исаев, уточнив, что по данной теме в настоящее время идут дискуссии с правительством.

Отметим, что ранее в Москве задержали маму тяжелобольного ребенка – она не смогла найти нужный для сына препарат в России и заказала его через интернет.

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