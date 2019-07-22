Как заказать в Россию лекарства из-за рубежа?

Лекарства действительно можно заказать за рубежом через интернет. Но для этого очень желательно знать ряд нюансов. В противном случае можно нарваться на уголовное дело.

16 июля в московском районе Новокосино на почте задержали Елену Боголюбову, мать пациента детского хосписа, у которого болезнь Баттена. Боголюбова по почте заказала сыну препарат «Фризиум» против судорог, который ребенку прописали врачи. Другие лекарства не помогали. «Фризиум» не был зарегистрирован в России, поэтому матери пришлось приобретать его в зарубежном интернет-магазине. Между тем вещества в составе препарата входят в перечень наркотических и психотропных. Это наряду с несколькими другими факторами и дало повод правоохранителям задержать Боголюбову. Женщина делала заказ впервые и не знала, что в России есть серьезные ограничения для доставки лекарств почтой.

Кому можно и кому нельзя заказывать?

По нынешнему законодательству заказывать лекарства можно только для себя, для личного пользования. Все прочее таможенники могут воспринять неоднозначно – например, счесть вашу покупку контрабандой с намерением «сбыть товар». В том числе в этом заподозрили и Боголюбову.

Так как формулировка в законе достаточно однозначная, широко трактовать его не получится. Не подойдет даже доверенность от человека, которому нужно лекарство. То есть все документы и по заказу, и по самому лекарству нужны на ваше имя. И на почту тоже лучше явиться лично, чтобы не было лишних проблем.

Когда в Кремле узнали о деле Боголюбовой, именно над этим пунктом закона решили задуматься. Так что, возможно, скоро его пересмотрят.

Какие лекарства можно заказать по почте, а какие нельзя?

За рубежом можно заказывать только лекарства, которые зарегистрированы в России, заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ФТС, указав на заявления Пулковской таможни. Узнать, есть ли интересующее именно вас лекарство в списке зарегистрированных, можно здесь. Если ваш препарат там нашелся, следующий шаг – понять, есть ли в нем наркотические и психотропные вещества. Если есть, от вас потребуются рецепт и выписка из истории болезни, объясняющие, зачем вам именно это лекарство. Актуальный перечень таких веществ постоянно обновляется, так что держите руку на пульсе.

Остальные (зарегистрированные в России) лекарства можно заказывать и ввозить свободно, с вас не потребуют никаких документов. Но и тут лучше быть осторожным. В апреле 2019 года сотрудники уральской таможни задержали девушку, заказавшую в Польше антидепрессант «Элонтрил». В нем не было препаратов, входящих в «наркотическо-психотропный» перечень, но таможенники нашли производное от одного из таких веществ – бупропион оказался связан с эфедроном. К сожалению для покупательницы.

В «Почте России» газете ВЗГЛЯД заявили, что для доставки тех лекарств, в составе которых нет веществ из перечня наркотических или психотропных, нужен соответствующий сертификат. Причем этот сертификат должен при отправке заказа приложить к нему продавец, то есть непосредственно зарубежный интернет-магазин. Что это за сертификат, как он должен выглядеть и кто его будет проверять, выяснить не удалось. Вероятно, им может послужить простая инструкция к вашему лекарству.

В целом же рекомендация одна, основная: перед покупкой очень внимательно изучайте состав препарата, который хотите купить, и сверяйте его с актуальным перечнем. «Производные» тоже считаются.

Если вдруг вы нарушите правила ввоза, последствия могут быть серьезными – если вы ввезли незарегистрированных лекарств на сумму от 100 тысяч рублей, то от нескольких тысяч штрафа до тюремного заключения на пять лет. А вот что касается препаратов с «запрещенными» веществами, то здесь уже будут наркотические статьи УК – 228 и 299.1, и сроки там еще серьезнее – до семи лет.

И как выглядит конечная процедура заказа?

Так же, как и с любым заказанным в зарубежном интернет-магазине товаром. С несколькими уточнениями. Для начала, если лекарство продается по рецепту, вам придется его предоставить на сайте аптеки при покупке. Но так бывает не всегда и не везде. Тот же «Фризиум» свободно можно купить, например, в Австралии, и рецепта у вас не спросят.

Если на первом этапе проблем не возникло, не забывайте про таможенные пошлины. С января 2019 года в Россию без них можно ввозить товаров на сумму до 500 евро или общим весом до 31 кг в месяц. Так что, если лекарство стоит дороже или у вас уже и так набежало заказов за последние 30 дней, приготовьтесь заплатить больше.

Далее заказываете товар и ждете его прибытия. Причем нужно учитывать, что если в случае с отдельными категориями товаров вам может прийти уведомление о том, что посылка «застряла» на таможне и нужно предоставить дополнительные документы или гиперссылки, то при заказе лекарств у таможенников возможности принять у вас документы почему-то нет.

Таким образом, если резюмировать все вышесказанное, схема заказа такова:

– смотрите, зарегистрировано ли лекарство в России;

– смотрите, есть ли в его составе наркотические или психотропные вещества, а также их производные; если есть, готовите рецепт и выписку из истории болезни;

– заказываете;

– на почту идете обязательно со всеми документами, подтверждающими цель покупки, на случай, если там вас попытаются задержать.

Вот и все. Да, и покупать лекарство нужно только для себя.