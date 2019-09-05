Симоньян рассказала об отсутствии важного лекарства в московских больницах

В московских больницах отсутствует иммуноглобулин, об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян, со ссылкой на историю знакомой семьи.

Симоньян опубликовала в Facebook обращение «влиятельной и обеспеченной московской семьи», рассказавшей о своей проблеме.

Ребенка покусала домашняя собака, и понадобился укол иммуноглобулина.

«Мы поехали в Морозовскую только потому, что в ЕМС, где мы обслуживаемся, нет лицензии колоть крайне нужный в таких случаях иммуноглобулин. Протокол обязывает. И нам скорая из ЕМС сказала, что нужно в Морозовскую. Так вот, только отстояв очередь и зайдя через 2 часа к врачу в их травмпункте, мы узнали, что иммуноглобулина у них нет уже не год», – отметила автор сообщения.

Она добавила, что этого препарата не оказалось ни в одной московской больнице, поскольку «чиновники его не закупили».

«А у иностранных клиник он есть, но у них нет лицензии колоть», – говорится в публикации.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что от двух до трех тысяч детей в России, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум».