Эксперт описала процедуру получения детьми необходимых зарубежных лекарств

Распоряжение правительства решит проблему оперативного обеспечения детей незарегистрированными психотропными препаратами. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила сотрудница Центра паллиативной помощи и Фонда «Вера» Анастасия Жданова.

«До сегодняшнего дня в России отсутствовали легальные пути централизованного ввоза в страну незарегистрированных психотропных лекарств для пациентов, у которых есть для этого жизненные показания, – сказала эксперт Центра паллиативной помощи и Фонда «Вера», юрист Анастасия Жданова. – Из-за этого врачи зачастую рекомендовали такие препараты в устной форме, а дальше родители тяжелобольных детей оставались один на один с проблемой поиска незарегистрированных лекарств. Часто ради спасения жизни ребенка им приходилось заказывать психотропные препараты по почте, нарушая уголовное законодательство».

Ни одна структура в России не была обязана ввозить в страну такие лекарства для детей. Даже для тех пациентов, в отношении которых был проведен консилиум врачей в федеральной медицинской организации, и было зафиксировано наличие у ребенка жизненных показаний для применения такого препарата, посетовала эксперт.

«Сегодня благодаря объединению усилий правительства России, Минздрава, фракции партии «Единая Россия» в Госдуме и других заинтересованных ведомств определен механизм централизованного обеспечения детей незарегистрированными в России психотропными препаратами. Этим будет заниматься Московский эндокринный завод. То есть у нас официально появилось юридическое лицо, которое обязано ввозить такие препараты», – подчеркнула Жданова.

Теперь, чтобы нужное лекарство дошло до каждого нуждающегося пациента, нужно чтобы врачи на местах просто надлежащим образом оформили медицинскую документацию о наличии у пациента показаний к применению незарегистрированного психотропного препарата, пояснила эксперт Центра.

После этого пациент будет направлен на консилиум в федеральные медицинские организации, где и будет принято решение о выделении необходимых препаратов.

При этом консилиумы могут проводиться и заочно – по медицинским документам, что актуально для детей, живущих в сельской местности или в удаленных областях. Но запросить лекарства теперь может любая, даже частная, медицинская организация.

«Главное таких детей выявить. И еще очень важно, чтобы врачи на месте написали, что такие показания есть. Дети по этому механизму будут обеспечиваться незарегистрированными психотропными препаратами до тех пор, пока эти лекарства не будут зарегистрированы в России», – пояснила Жданова.

Эта схема не только сократит срок обеспечения пациентов необходимыми лекарствами, но и внесет весомый вклад в борьбу с нелегальным оборотом психотропных препаратов, отметила эксперт.

«Что касается стоимости, то тут я не могу судить профессионально, но есть основания считать, что эти препараты станут значительно доступнее по цене для родителей. Стоимость на нелегальном рынке, где раньше родители приобретали такие лекарства, в несколько раз превышает ту, по которой сегодня планируется их закупка Московским эндокринным заводом», – заключила Анастасия Жданова.

Также эксперт призвала Минздрав организовать горячую линию по разъяснению пошагового алгоритма по доведению этих препаратов до детей – для региональных чиновников, врачей и родителей.

Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда денег на лекарства для страдающих хроническими заболеваниями детей. Также стало известно, что Московский эндокринный завод закупил порядка 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата от судорог «Фризиум».

В июле в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали мать ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием. Полиция в итоге не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Таких уголовных дел было несколько.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации, когда родители за границей достают своим детям лекарства, становясь из-за этого фигурантами дел.

В детском хосписе «Дом с маяком» в четверг выразили радость в связи с распоряжением Медведева о закупке иностранных лекарств, необходимых детям, об этом сообщила директор фонда Лидия Мониава.