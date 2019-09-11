В «Единой России» заявили о возможном кризисе на рынке лекарств

В «Единой России» заявили о риске кризиса на лекарственном рынке уже в феврале 2020 года, если в скором времени не будут приняты меры по обеспечению граждан жизненно необходимыми препаратами.

На заседании комитета по охране здоровья заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что «вопрос обеспеченности жизненно необходимыми лекарственными препаратами, в том числе импортируемыми, это наиболее болезненный вопрос, поскольку связан с судьбой детей, задержанием матерей, возбуждением уголовных дел», передает «Интерфакс».

Он указал, что правительство уже «предложило решение проблемы», однако «необходимо выйти на то, чтобы не тушить пожар, а предотвратить его, потому что где еще вспыхнет, можно только догадываться».

Исаев добавил, что ситуация на рынке с обеспеченностью жизненно необходимыми лекарствами «является только частью системного кризиса».

«Если мы будем сидеть, сложа руки, то в начале следующего года может наступить такая кризисная ситуация, потому что импортные препараты продолжают вымываться с нашего рынка, импортозамещение не развито, бюрократические проволочки затягивают процессы выдачи разрешений на производство препаратов и замещать препараты становится невыгодно», – подчеркнул он.

Парламентарий указал и на проблему закупок, отметив, «что у нас хорошее законодательство о закупках, только закупки не производятся».

По его мнению, необходимо ускорять процессы принятия решений, предложил провести парламентские слушания по маркировке лекарств, «допустить оптовиков к интернет-торговле лекарствами, чтобы облегчить деятельность аптек».

«Все эти решения необходимо оперативно принимать для разрешения ситуации», – сказал Исаев.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что от двух до трех тысяч детей в России, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум».

До этого вокруг «Фризиума» возникло несколько скандалов, когда двух матерей тяжелобольных детей задержали за заказ данного препарата.

В Кремле призвали найти золотую середину в вопросе ввоза лекарств. Позже премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить деньги на иностранные лекарства для тяжелобольных детей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как психотропным препаратам для детей открыли границу.