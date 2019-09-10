Китай раскритиковал США из-за ареста сотрудника «Ростеха» в Италии

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая крайне скептически относятся к действиям американского правительства в связи с подготовкой экстрадиции в США россиянина, арестованного в Италии.

Речь идет о сотруднике российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александре Коршунове.

«Мы надеемся, что это дело будет расследовано на законных основаниях. Я хочу отметить, что США не принимают во внимание основополагающие нормы международного права, оперируют ими по собственному усмотрению, применяют однобокие меры для ареста граждан других государств», – заявила представитель МИД КНР на брифинге, передает ТАСС.

Ранее власти Италии сообщили, что экстрадиция Коршунова в США пройдет в сжатые сроки.

Напомним, задержанный в Италии Коршунов, курировавший в «Ростехе» разработку самолетного двигателя ПД-14, подозревается в шпионаже на итальянском заводе американского концерна, где производят двигатели. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дипломаты российского посольства в США посетили Госдепартамент в связи с арестом Коршунова и потребовали незамедлительно отозвать запрос на экстрадицию россиянина.

В МИД России заявляли, что задержание россиянина по запросу США в Италии является примером недобросовестной конкуренции.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько справедливы обвинения в адрес Коршунова.