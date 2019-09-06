США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина?

В аэропорту итальянского Неаполя 3 сентября был задержан гражданин России Александр Коршунов, директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), дочернего предприятия «Ростеха». Он обвиняется в США в промышленном шпионаже и арестован итальянскими властями по ордеру, выданному в США. В США ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сотрудники российского посольства и консульства в Италии уже вошли в контакт с Коршуновым с целью защиты его прав как гражданина России.

Событие вызвало серьезный ажиотаж. На Владивостокском экономическом форуме президенту Владимиру Путину был даже задан вопрос о задержании Коршунова. «Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли. В этом случае мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией», – уточнил Владимир Путин.

«Ростех» отреагировал привычно расплывчато. «Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой», – подчеркнули в пресс-службе «Ростеха».

Александру Юрьевичу Коршунову 57 лет, он в перестроечные времена закончил МЭИТ (Московский энергетический институт), но ни разу по специальности не работал, имеет серьезный пробел в биографии, то есть его трудовая деятельность в 1990-х годах восстановлению не подлежит. Знаем мы такие биографии с пробелами в восемь-десять лет, после которых человек вдруг заканчивает Дипломатическую академию МИД РФ и становится кадровым дипломатом. Третий секретарь, вице-консул в Стамбуле, второй секретарь, первый секретарь представительства РФ при миссии ООН в Кении. Владеет английским, французским и турецким языками.

После 2003 года Коршунов перешел в систему «Ростеха» и отвечал за подготовку целевой программы развития авиационного и морского двигателестроения до 2025 года с учетом анализа разработки аналогичных программ в США, Франции, Великобритании («с учетом анализа» – это важно), курировал международное сотрудничество по созданию центров технологической компетенции с AVIO (Италия), MTU (Германия), SNECMA (Франция). В 2017–2018 годах занимал должность вице-президента государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» по авиационно-космическим программам. В ноябре 2018 года назначен директором по развитию бизнеса АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Числился в советах директоров десятка различных профильных заводов и даже минского Белвнешэкономбанка.

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Некоторые российские СМИ утверждают, что речь якобы идет о краже документации компании General Electric в интересах программы ПД-14, то есть создания двигателя для среднемагистральных самолетов МС-21. Однако, по данным газеты ВЗГЛЯД, это не совсем так. Суть события такова.

Александр Коршунов находился на близкой связи с неким Маурицио Паоло Бьянки, гражданином Италии, 59 лет от роду, сотрудником итальянского подразделения корпорации GE Aviation. А это – один из крупнейших в мире производителей авиационных двигателей со штаб-квартирой в американском штате Огайо, дочернего предприятия General Electric (GE). Примерно в 2013 году синьор Бьянки ушел из GE в целиком итальянскую фильму Aeronova, которая на основании официального соглашения оказывала консалтинговые услуги российской фирме «Аэродвигатели» – дочернему предприятию Объединенной двигателестроительной корпорации.

Маурицио Бьянки – главное лицо истории. Он нанимал бывших и действующих сотрудников итальянского подразделения GE Aviation, ссылаясь при этом на Коршунова, для консалтинговой работы по очень узкому и специфическому аспекту.

По данным газеты ВЗГЛЯД, речь шла о вспомогательной коробке приводов авиационных двигателей. Если совсем точно – о вспомогательных силовых установках, которые приводят в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы.

По другим данным, речь идет главным образом об описании конструкции одного из важнейших элементов современного авиадвигателя – редуктора. А ПД-14, напомним, важнейший авиационный двигателестроительный проект России, на его создание выделены серьезнейшие средства и ресурсы. В любом случае Коршунов – это человек, который курировал одно из главных в России высокотехнологических направлений промышленности. Задержание и тем более тюремный срок для такого человека – это серьезнейший удар по созданию ПД-14 и по всей программе МС-21.

А ранее, напомним, США уже предпринимали меры по противодействию проекту МС-21. В частности, именно из-за американских санкций на поставку специальных композитных материалов серийный выпуск самолетов был отложен.

Официально, по контракту, нанятые Бьянки сотрудники (граждане США и Италии) рассказывали ему, как эти штуки устроены, а затем написали ему письменные отчеты. За это синьор Бьянки обещал им, что гонорар им заплатит Александр Коршунов при личной встрече. И якобы Коршунов оплатил эту работу, встретившись с сотрудниками GE Aviation на авиасалонах в Ле-Бурже во Франции и в Милане в Италии.

Маурицио Бьянки был задержан 31 августа, после чего в США был выдан международный ордер на арест Александра Коршунова. Зачем он прилетел в Италию – не очень понятно. Скорее всего, ФБР принудило Бьянки вызвать Коршунова в Италию «по срочному делу», и он был арестован в аэропорту Неаполя по прибытию.

Закавыка тут в том, что американцы не обвиняют его напрямую в шпионаже. Единственным реальным пунктом обвинения Коршунова на данный момент американцами заявлено то, что он якобы оплатил работу нанятых Бьянки консультантов на встречах в Ле-Бурже и в Милане. А вот «во время консультирования», то есть выполнения официально зарегистрированных и оплаченных работ, эти самые сотрудники GE «предположительно» (highly likely) «использовали торговые секреты, принадлежащие GE Aviation, для написания технических отчетов».

То есть в реальности история может выглядеть так. Маурицио Бьянки официально по договору нанял нескольких бывших и действующих сотрудников GE Aviation для написания технических отчетов. Эти милые люди выполнили свою работу, то есть ответили на заданные вопросы в письменном виде. Коршунов заплатил им за эти тексты. Государственных секретов или иной травмирующей оборону США информации эта документация не содержала. Обвинение в шпионаже предъявлено быть не может. Если в компании GE Aviation работают законченные идиоты, которые не способны отличить обычную документацию от «торговых секретов», то это их проблема.

И вообще потеря GE Aviation таким вот образом каких-то своих «торговых секретов» – это исключительная беда частной корпорации. Единственное обвинение, которое может быть кому-то предъявлено, так это обвинение в нелояльности тем сотрудникам, кто писал отчеты для синьора Бьянки. Там обычно при приеме на работу подписывают многостраничные соглашения о неразглашении. Не знаем, какие там следуют санкции, но, может, и ноги в бетон – и в Гудзон. Скорее всего, просто штраф. Но это опять же проблемы частной корпорации, а никак не государственный ордер на международный арест и экстрадицию.

Американцы путают частную шерсть с государственной. Коршунов и Бьянки ущерба государственной безопасности США не нанесли. Если предположить, что все так и происходило, то пострадала частная компания. Конечно, что хорошо для Форда, то хорошо для Америки, но не такой же степени. Частная компания не может быть частью государства или ей прикидываться, особенно в государстве, которое декларирует себя как ополот либертарианской экономики. Да, вы проворонили какую-то травмирующую вас историю, но привлекать для мести государственные ресурсы – некошерно.

Что-то нет никаких данных об арестах тех сотрудников GE Aviation, кто писал эти отчеты. А Маурицио Бьянки сидит и дает показания, а теперь задержан еще и Коршунов. Некрасиво это.

Давайте согласимся с тем, что промышленный шпионаж существует. Когда в России задерживают сотрудников всяческих НИИ за передачу данных о высокотехнологических разработках в военной сфере, тут же поднимается либеральный крик: отпустите, они старенькие и вообще не виновны, просто по скайпу общались и по электронной почте переписывались. А вот так, как сейчас в Неаполе, значит, нормально?

Американскую сторону особенно задело то, что результаты предоставленных по запросу Маурицио Бьянки «анализов», согласно договору о сотрудничестве, автоматически становились интеллектуальной собственностью Минпромторга РФ. Так прямо и было написано в контрактах. То есть тут и нелегальной деятельности вообще не было, и шпионажа рядом не лежало. Просто по официальному договору люди написали, что знали про некие детали в двигателях. И эти знания стали интеллектуальной собственностью России. Конец истории.

Следовательно, Александр Коршунов должен быть освобожден в Италии, которая никак вообще не пострадала, быстро и незамедлительно. В противном случае тут можно только в Москве три десятка представителей американских компаний поймать «на кармане». А есть еще Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и далее по списку. Не надо будить это лихо. Когда оно проснется, ни о каком научно-техническом сотрудничестве и речи не будет.