Российские дипломаты посетили Госдеп в связи с арестом Коршунова

Дипломаты российского посольства в США посетили Госдепартамент в связи с арестом в Италии по американскому запросу гражданина России Александра Коршунова, топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации.

Российские дипломаты «выразили решительный протест в отношении неправомерных действий», потребовали объяснить причины задержания Коршунова и незамедлительно отозвать запрос на экстрадицию россиянина, говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном в Facebook.

В посольстве заявили о недопустимости «порочной практики властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру». Такие действуя идут вразрез с нормами международного права и становятся причиной «дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений».

Задержанный в Италии Коршунов, курировавший, в Ростехе разработку самолетного двигателя ПД-14, подозревается Соединенными Штатам в шпионаже на итальянском заводе американского концерна, где производят двигатели. По американскому законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы.