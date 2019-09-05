США подтвердили обвинения в адрес задержанного в Италии сотрудника Ростеха

Задержанный в Италии топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Александр Коршунов обвиняется в Соединенных Штатах в краже торговых секретов, сообщили в пресс-службе министерства юстиции США. Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы.

Помимо 57-летнего Коршунова фигурантом дела является итальянский гражданин 59-летний Маурицио Паоло Бьянки, передает РИА «Новости».

В американском ведомстве уточнили, что Коршунова арестовали 30 августа в международном аэропорту Неаполя. Обвинительное заключение было опубликовано в пятницу.

«Их обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании», – сообщили в минюсте США, добавив, что такие преступления наказываются сроком до 10 лет тюрьмы.

Ранее российские СМИ сообщали, что задержанный в Италии Коршунов, курировавший, в Ростехе разработку самолетного двигателя ПД-14, заподозрен Соединенными Штатам в шпионаже на итальянском заводе американского концерна, где производят двигатели.