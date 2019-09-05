США заподозрили задержанного в Италии сотрудника Ростеха в краже данных о двигателях

Задержанный в Италии сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов курировал в Ростехе разработку самолетного двигателя ПД-14. США подозревают, что он занимался шпионажем на итальянском заводе американского концерна, где производят двигатели.

По мнению США, топ-менеджер пытался украсть чужую интеллектуальную собственность, чтобы завершить работу над российским двигателем. Коршунова задержали в аэропорту Неаполя. США обвиняют его в том, что он якобы имел неформальные контакты с итальянским производителем двигателей гражданского и военного назначения Avio Aero, который принадлежит американской GE Aviation из концерна General Electric, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Головное производство Avio Aero находится в Турине. Коршунов, как утверждают источники, в последние годы регулярно летал в Италию через Милан. Именно в этом городе находится ближайший к Турину аэропорт, куда можно прилететь из России. В Неаполе у Avio Aero тоже есть завод.

Ему, как утверждается, инкриминируется хищение интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы должны были использовать для создания двигателей ПД-14.

Напомним, ранее стало известно о задержании в Неаполе по запросу США директора по развитию бизнеса ОДК Александра Коршунова. Его заподозрили в экономической разведдеятельности. Сотрудники российского посольства в Италии получили консульский доступ к задержанному Коршунову.

Президент Владимир Путин в связи с этой историей заявил, что задержания россиян по инициативе США мешают двусторонним отношениям.

В МИДе задержание россиянина также назвали «примером недобросовестной конкуренции».