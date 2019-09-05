Путин назвал очень плохой практикой задержания россиян по запросу США

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что задержания россиян по инициативе США мешают двусторонним отношениям, это плохая практика, которая может быть связана с конкурентной борьбой.

«Это очень плохая практика. Они осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. Боле того, у меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой. Наверное, есть какие-то криминальные проявления. Но здесь надо бы сотрудничать лучше нашим правоохранительным органам», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент также высказался и об обвинениях США в адрес Китая. «Мы не знаем, что там происходит, но это может быть выдумкой», – сказал он.

Ранее стало известно, что в Италии по запросу США был задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов. Его подозревают в экономической разведдеятельности.

Однако пресс-служба Ростеха заявила об уверенности госкорпорации, что он ни в чем не виновен, и готовности сделать все возможное для возвращения Коршунова в Россию.

«Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой», – сказали в Ростехе.