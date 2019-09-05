МИД прокомментировал задержание в Италии по запросу США сотрудника Ростеха

Задержание сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации по запросу США в Италии является примером недобросовестной конкуренции, за ситуацией следит посольство Российской Федерации в Риме, заявили в МИД.

«Пример недобросовестной конкуренции. Ситуация находится на контроле посольства России в Италии», – прокомментировали ситуацию в МИД России.

Тем временем ОДК подтвердила факт задержания своего сотрудника.

«Мы подтверждаем факт задержания за рубежом своего сотрудника», – передает ТАСС сообщение корпорации.

В Ростехе разбираются в ситуации с задержанием по запросу США директора по развитию бизнеса корпорации Александра Коршунова.

«Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности», – сказал представитель Ростеха, отметив, что будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения сотрудника домой.

Отметим, что на Восточном экономическом форуме модератор пленарной сессии журналист Сергей Брилев задал президенту Владимиру Путину вопрос о задержании российских граждан по запросам США в третьих странах, упомянув задержание Коршунова в Италии.

Владимир Путин назвал очень плохой практикой задержания за рубежом россиян по инициативе США и отметил, что это может быть связано с конкурентной борьбой.

«Это очень плохая практика, она осложняет наши межгосударственные отношения. Говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. У меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой», – сказал Путин.