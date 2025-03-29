CBS: Работников Института мира в США уведомили об увольнении

Tекст: Мария Иванова

Как передает CBS, ряд служащих финансируемого конгрессом США «Института мира» (USIP) получили уведомления об увольнении. Канал ссылается на три источника, которые знакомы с ситуацией.

«Сотрудники »Института мира« США были уведомлены об их немедленном увольнении в пятницу», – цитирует телеканал РИА «Новости».

Пока неизвестно, будет ли сокращен весь персонал, однако, по словам одного из источников, увольнения затронут подавляющее большинство сотрудников. В «Институте мира» работают около 300 человек, а его бюджет составляет около 55 млн долларов. USIP является федеральным учреждением, содействующим разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру.

Число сокращений в США продолжает расти. В феврале 2025 года оно увеличилось на 245% по сравнению с январем, и американские работодатели анонсировали около 221 тыс. увольнений с начала года, что стало рекордом с 2009 года. Основная часть сокращений коснулась правительственных служащих – около 62 тыс. человек из 17 ведомств. На втором месте сфера розничной торговли и технологический сектор.

Ранееотрудники отдела эффективности правительства Илона Маска ворвались в здание Института мира США, что привело к полицейскому вмешательству и взаимным обвинениям в незаконных действиях.



