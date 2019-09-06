В США раскрыли подробности обвинений против сотрудника Ростеха

Задержанного в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Александра Коршунова подозревают в хищении коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14.

Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, который ранее занимал руководящую должность на дочернем предприятии GE Aviation. Компании якобы заключили контракт о консалтинговых услугах, передает ТАСС.

«Бьянки от имени Коршунова нанял сотрудников 1-3, чтобы оценить конструкцию существующих редукторов для двигателей ПД-14 и составить отчет, в котором предлагались бы возможные улучшения для разработки более эффективной конструкции», – сказано в обвинительном заключении.

Сотрудники для создания технического отчета якобы использовали коммерческую тайну, принадлежащую GE Aviation – одному из ведущих мировых поставщиков авиационных двигателей, штаб-квартира которого находится в Южном округе штата Огайо.

В феврале этого года консультанты якобы представили заказчику подготовленный отчет, в котором «изложили свои рекомендации относительно конструкции редуктора для ПД-14».

В обвинительном заключении также говорится, что Коршунов хотел использовать полученные данные для проекта перспективного гражданского двигателя большой тяги ПД-35, также разрабатываемого «ОДК-Авиадвигатель».

Между тем дипломаты российского посольства в США посетили Госдепартамент в связи с арестом Коршунова. Они потребовали незамедлительно отозвать запрос на экстрадицию россиянина.

В посольстве также отметили, что «подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима».

Ранее представители полиции Италии рассказали, что арест Коршунова производился согласно стандартной практике Интерпола.

Задержанный в Италии Коршунов, курировавший, в Ростехе разработку самолетного двигателя ПД-14, подозревается Соединенными Штатами в шпионаже на итальянском заводе американского концерна, где производят двигатели. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В МИД России заявляли, что задержание сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации по запросу США в Италии является примером недобросовестной конкуренции.