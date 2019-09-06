Появились подробности ареста сотрудника Ростеха по запросу США

Арест в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Александра Коршунова производился согласно стандартной практике Интерпола, сообщили информационному агентству ANSA представители полиции Италии.

Итальянские правоохранители сообщили, что имя российского топ-менеджера было занесено в списки разыскиваемых Интерполом, на основании чего был произведен арест, передает ТАСС сообщение ANSA.

Уточняется, что обвинения в адрес россиянина были выдвинуты штатом Огайо.

Задержанный в Италии Коршунов, курировавший, в Ростехе разработку самолетного двигателя ПД-14, подозревается Соединенными Штатами в шпионаже на итальянском заводе американского концерна, где производят двигатели. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дипломаты российского посольства в США посетили Госдепартамент в связи с арестом Коршунова. Они потребовали незамедлительно отозвать запрос на экстрадицию россиянина.

В МИД России заявляли, что задержание сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации по запросу США в Италии является примером недобросовестной конкуренции.