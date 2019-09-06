В Италии заявили об экстрадиции сотрудника Ростеха в США в сжатые сроки

Власти Италии сообщили, что экстрадиция сотрудника российской «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова в США пройдет быстро.

«В случае, если перспектива экстрадиции в США конкретизируется, то, насколько стало известно, она должна пройти в очень сжатые сроки», – передает сообщение «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство Adnkronos.

Как уточняют итальянские СМИ, Коршунов пока не сообщал о планах сопротивляться экстрадиции из Италии в США.

Отмечается, что россиянин находится в неаполитанской тюрьме «Поджореале». Около суток он провел в части тюрьмы, где контакты с другими заключенными были запрещены, но позже его поместили в камеру к другим задержанным в Неаполе россиянам.

Напомним, задержанный в Италии Коршунов, курировавший в Ростехе разработку самолетного двигателя ПД-14, подозревается в шпионаже на итальянском заводе американского концерна, где производят двигатели. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дипломаты российского посольства в США посетили Госдепартамент в связи с арестом Коршунова. Они потребовали незамедлительно отозвать запрос на экстрадицию россиянина.

В МИД России заявляли, что задержание россиянина по запросу США в Италии является примером недобросовестной конкуренции.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько справедливы обвинения в адрес Коршунова.