В девяти районах Кировской области объявили режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Режим чрезвычайной ситуации введен в девяти районах Кировской области в связи с переувлажнением почвы из-за дождливой погоды, сообщил заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

«Введен режим чрезвычайной ситуации по переувлажнению почвы в девяти районах области: Кильмезском, Афанасьевском, Унинском, Шабалинском, Нагорском, Слободском, Свечинском, Фаленском и Зуевском. Погибли и пострадали посевы сельскохозяйственных культур на площади около 3 тыс. га, а также около 2 тыс. тонн сена. Ориентировочно, материальный ущерб составляет около 20 млн. рублей. Площади и размер ущерба уточняются», – приводит ТАСС слова Котлячкова.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в области успели убрать 60% площадей зерновых и зернобобовых культур или 150 тыс. га, зерна намолочено 390 тыс. тонн при урожайности 26,1 ц/га. В 2019 году посеяно более 316 тыс. га яровых культур – пшеницы, ячменя, овса и других, площадь кормовых культур составит 444 тыс. га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 570 тыс. тонн при урожайности 19,1 центнера с гектара.

Напомним также, в конце августа режим ЧС из-за паводков объявили в Приморье.