Власти Приморья объявили в регионе режим ЧС из-за паводков

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводковой обстановкой, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Губернатор сейчас на заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) ввел краевой режим ЧС», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Сильные дожди в Приморском крае вызывали временные затопления некоторых улиц и сход селей во Владивостоке, подтопления территории около аэропорта и домов в Надеждинском районе города, а также локальные отключения электричества.

Напомним, к среде в Приморье выпало три месячных нормы осадков. Ранее синоптики предупредили жителей края о резком подъеме уровня рек в регионе.

В середине августа Приморский край пережил сильный паводок из-за не прекращавшихся неделями дождей.