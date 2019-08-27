Синоптики предупредили о резком подъеме уровня рек в Приморье

В ближайшие несколько дней в Приморском крае ожидаются сильные дожди, которые могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках и подтопления хозяйственных объектов, говорится в предупреждении Примгидромета.

«Под влиянием активных фронтальных разделов в период 27-31 августа ожидаются дожди, местами сильные с количеством [осадков] 15-45 миллиметров за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей еще от 40% до 80% месячной нормы», – передает ТАСС предупреждение Примгидромета.

«Дополнительные дожди будут способствовать увеличению стока и подъемам уровня воды в реках. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды на 0,3-0,8м с увеличением продолжительности высокого стояния уровня воды и затоплением пойм рек, подтоплением пониженных хозяйственных объектов», – говорится в сообщении.

Ночью во вторник во Владивостоке прошел сильный дождь. По данным синоптиков, за ночь в городе выпало около 40 миллиметров осадков. Дождевая вода затопила низинные участки улиц, в том числе в центре города, на них движение транспорта затруднено.

Напомним, в середине августа Приморский край пережил сильный паводок из-за не прекращавшихся неделями дождей.