Реки вышли из берегов в Уссурийске

В Уссурийском городском округе три реки вышли из берегов, сообщила мэрия.

Из берегов вышли реки Раздольная, Комаровка и Раковка. В зоне подтопления оказались 66 человек. Прошла эвакуация. Пик наводнения пройден, вода начала спадать, передает ТАСС.

Затопило села, в самом городе – улицы Вейса и Лазо, а также парк «Зеленый остров».

Пострадавшим от наводнения полагается материальную помощь: при потере урожая или повреждении дома – 10 тыс., при потере имущества первой необходимости – до 100 тыс. рублей.

17 августа сообщалось, что уровень воды в реке Раздольной в Приморье достиг исторического максимума.