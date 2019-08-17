В Приморье уровень воды в реке Раздольной превысил исторический максимум

Уровень воды в реке Раздольной в Приморье достиг исторического максимума, говорится в гидрологическом обзоре Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Наиболее сложная паводковая обстановка отмечается в бассейне реки Раздольной, где отмечаются резкие, интенсивные подъемы уровня воды на 2,3-5,0 м за сутки. На приграничной территории реки Раздольной в Октябрьском районе отмечается подъем воды на 5 м, ночью уровень воды достиг отметки опасного гидрологического явления и превысил исторический максимум, отмечаются значительные разливы и затопления», – приводит ТАСС текст документа.

В гидрологическом обзоре также отмечается, что на территории Уссурийского городского округа, где также протекает Раздольная, уровень воды поднялся на 3,7 м, река вышла из берегов. Пойма затоплена на 1,2 м. Во второй половине дня здесь ожидается достижение опасных отметок уровня воды.

В Хасанском районе максимальные уровни паводка прошли в птяницу, общий подъем воды за время паводка составил 1,7-3,1 м. В ближайшие двое суток на реках района ожидается спад уровня воды. На реках Ханкайского, Пограничного, Хорольского, Спасского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Кировского, Лесозаводского, Яковлевского районов подъем за паводок составляет 0,4-1,3 м. В ближайшие двое суток подъем уровня воды сохранится на 0,2-1 м. В выходные ожидается выход из берегов девяти рек в шести районах края.

В субботу в Приморье расширили район действия режима ЧС из-за подтопления новых территорий. Накануне МЧС предупредило об угрозе подтопления десяти районов Приморского края.