МЧС предупредило об угрозе подтопления десяти районов Приморья

В связи с приходом тайфуна «Кроса» и активного атмосферного фронта сильные дожди приведут к паводкам и подтоплениям в десяти районах Приморского края, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Ожидается формирование локальных дождевых паводков на реках юго-западных, западных и восточных районов края. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Пограничный, Спасский. Михайловский, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.

Группировки спасателей направлены в Дальнереченский городской округ, Красноармейский и Лазовский муниципальные районы. Еще одна аэромобильная группировка дополнительно направлена в Хасанский район в связи с выпадением осадков и разливами рек.

По данным МЧС, в Приморском крае за минувшие сутки подтоплено 77 придомовых территорий в Дальнереченском ГО и Красноармейском районе. В этом же районе нарушено транспортное сообщение с шестью селами. На большей части территории края продолжатся сильные и очень сильные дожди.

Накануне синоптики предупредили о паводке в Приморье. В минувшее воскресенье в Приморье объявили штормовое предупреждение.