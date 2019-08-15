Синоптики предупредили о паводке в Приморье

В Приморском крае 16-17 августа ожидается резкий подъем уровня воды в реках и паводки, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Гидрологическая ситуация на большинстве рек Приморского края усугубится, создается угроза формирования большого наводнения, охватывающего большую часть края. Высота подъема уровня воды в реках составит от 1 до 2 метров. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды до 3 метров с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов и населенных пунктов. Паводки будут носить резкие и интенсивный характер развития», – передает ТАСС слова Маакаровой, что поднятие уровня воды прогнозируются 16-17 августа.

Она добавила, что в это же время в Иркутской области прогнозируются умеренные дожди и грозы с порывистым ветром, в отдельных районах возможно повышение уровня воды.

«В Иркутской области отмечается повышение уровня воды на реке Уда у поселка Октябрьский, на реке Бирюса у села Шиткино на 115-125 см. На остальных реках области колебания в пределах 5-30 см. 15-17 августа на реках области ожидаются колебания уровня воды в пределах 5-50 см», – добавила Макарова.

Напомним, в воскресенье в Приморье объявили штормовое предупреждение.