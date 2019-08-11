В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима» в Приморье ожидаются сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Примгидромете.

«В связи со смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна «Лекима» вечером 11 августа, ночью и днем 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь с количеством (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее)», – приводит РИА «Новости» сообщение Примгидромета.

Кроме того, на реках западных (бассейн озера Ханка) и центральных районов края (бассейн реки Уссури) вода может подняться на 0,6-1,4 метра, на отдельных участках рек с выходом воды из низких берегов. Возможны подтопления и разливы ручьев и малых водотоков.

«Наиболее паводкоопасные районы – Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский», – уточнили в Примгидромете.

Напомним, в пятницу Центральная метеорологическая служба Китая объявила в КНР наивысший красный уровень опасности из-за приближения к восточному побережью страны супертайфуна «Лекима». По последним данным, жертвами стихии в Китае стали 28 человек.

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