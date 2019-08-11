Жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае стали 28 человек

Жертвами супертайфуна «Лекима», который в ночь с пятницы на субботу обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая, стали 28 человек, еще 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщили местные власти.

По данным Синьхуа, всего удар стихии в той или иной степени затронул почти 5 млн жителей провинции Чжэцзян, более 1 млн человек были эвакуированы, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу Центральная метеорологическая служба Китая объявила в КНР наивысший красный уровень опасности из-за приближающегося к восточному побережью страны супертайфуна «Лекима».

В понедельник штормовое предупреждение было объявлено в Приморье.

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