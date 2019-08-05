В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за прогнозируемого выхода тропического шторма «Франсиско» к южному побережью Приморья.

«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франсиско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья Приморского края утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине [региона] – местами очень сильные дожди с количеством [осадков] 50 мм и более за 12 часов и менее», – говорится в предупреждении, текст которого приводит ТАСС.

По данным синоптиков, в отдельных районах прогнозируются грозы, а на побережье скорость ветра будет достигать 18-23 метров в секунду.

Ожидается, что подъем уровня воды в реках Приморья составит 0,8-1,5 метра. На небольших реках в южных и восточных районах возможен резкий подъем уровня воды до 3 метров с подтоплением в том числе сельскохозяйственных угодий и участков дорог.

Ранее МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее.

Напомним, в целом ряде регионов России введен режим ЧС из-за паводков.