В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка

В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур, который достиг территории региона, сообщили в правительстве ЕАО.

«На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Еврейской автономной области принято решение ввести на территории региона режим «Чрезвычайная ситуация», – передает РИА «Новости» сообщение регионального правительства.

В районы завозят материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания. Кроме того, работают комиссии по оценке возможного причинения ущерба имуществу граждан.

По информации регионального главка МЧС, гребень паводка уже достиг села Пашково на территории ЕАО. Там дежурит группа спасателей МЧС.

За минувшие сутки в ЕАО отмечается рост уровня Амура на 28-58 сантиметров с выходом воды на пойму у населенных пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское.

Ранее сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска поднялся до 311 сантиметров, на этой отметке начинается выход реки на пойму и подтопление островов в черте города.