Уровень Амура у Хабаровска превысил опасную отметку

Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 311 сантиметров, на этой отметке начинается выход реки на пойму и подтопление островов в черте города, сообщает правительство края.

Сообщается, что за сутки вода поднялась до 311 сантиметров и «при этой отметке обычно начинается выход реки на пойму», передает РИА «Новости».

«Для Хабаровска это не ощущается, а вот на некоторых островах левого берега могут быть видимые проявления», – отмечают в правительстве.

По прогнозам УГМС, в ближайшие двое суток уровень Амура поднимется еще на 70 сантиметров. К 8-10 августа Амур у Хабаровска достигнет 580-630 сантиметров.

«При таком уровне в зону риска попадают около четырех тысяч дач на островах Кабельный и Дачный, а также низкие места краевой столицы. Угрозы затопления транспортных и промышленных объектов, как это было в 2013 году, пока нет, но власти все равно должны предусмотреть самые негативные сценарии», – говорится в сообщении.

В Комсомольск-на-Амуре, который располагается ниже по течению реки, направят наливные дамбы. С их помощью высоту стационарной дамбы в микрорайоне Мылки, рассчитанной на 10 метров, увеличат еще на полтора метра.

Ранее сообщалось, что в большинстве районов Хабаровского края в связи с угрозой паводков и обильными дождями введен режим ЧС. Паводок проходит на малых реках и ожидается на крупной водной артерии – реке Амур.

Напомним, из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников – 869 человек, из них 303 ребенка. В Приамурье развернуты 11 ПВР.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня и пошло на убыль в середине июля. В воскресенье жителей Иркутской области вновь предупредили об угрозе нового наводнения.