В Белогорске объявлен режим ЧС из-за паводка в Амурской области

Во втором по численности населения городе Амурской области – Белогорске – объявлен режим ЧС в связи с прогнозируемым повышением уровня воды в реке Томь выше критических отметок, сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков.

«МЧС и Росгидромет прогнозируют, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 1-2 августа в реке Томь в черте Белогорска ожидается подъем воды до 400-450 сантиметров (в июле 2013 года – 430 сантиметров)», – сообщил Мелюков, уточнив, что на 8.00 понедельника (02.00 мск) уровень воды в реке Томь – 302 сантиметра, передает РИА «Новости».

«Будем надеяться, что прогноз не сбудется, но готовиться к очередному, пятому за последние 9 лет, подтоплению, будем. Только что в Белогорске введен режим ЧС. Вся информация о ситуации и принимаемых мерах будет оперативно доводиться через официальные источники», – добавил глава города.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

На прошлой неделе в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Из-за разлива рек затопленными в регионе оказались 11 населенных пунктов, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков.

По данным ГУМЧС по Амурской области, на утро понедельника в регионе подтоплены 646 частных жилых домов, наибольшее число – 511 – в Мазановском районе. Подтопленными остаются 692 придворовых территории. Перемыты 27 участков автомобильных дорог, их количество увеличилось за сутки на 9. Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников – 869 человек, из них 303 ребенка. В Приамурье развернуты 11 ПВР.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. В воскресенье жителей Иркутской области предупредили об угрозе нового наводнения.