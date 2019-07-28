Жителей Иркутской области предупредили об угрозе нового наводнения

В воскресенье, 28 июля, в пострадавшей от паводка Иркутской области уровень воды может вновь достигнуть критических отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В региональном главке предупредили, что в воскресенье «ожидается повышение уровня воды на реке Уда в районе города Нижнеудинска до отметок 270-320 см при критической отметке 320 см, на реке Ия в районе города Тулуна – до отметок 600-650 см при критической отметке 700 см, на реке Ока в районе [населенного пункта] Ухтуй – до отметок 420-470 см при критической отметке 470 см, на реке Белая в районе [населенного пункта] Мишелевка – до отметок 540-590 см при критической отметке 680 см», передает ТАСС.

В ГУ МЧС по Иркутской области уточнили, что в воскресенье продолжится повышение уровней воды на реках Уда на участке Алыгджер – Хадама – Нижнеудинск – Широково, Ия на участке Аршан – Тулун, Ока на участке Сарам – Ухтуй, Белая на участке Новостройка – Инга – Мишелевка, на малых реках южного Прибайкалья до отметок, близким к критическим. В районе села Инга отмечается выход воды из берегов.

«В районе населенных пунктов Аршан, Хадама, города Слюдянка (река Слюдянка) отметки уровня воды близки к критическим, возможен выход воды из берегов», – предупредили в региональном главке.

Накануне Тулунский район Иркутской области вновь затопило.

На прошлой неделе в Тулуне побывал президент Владимир Путин. Он пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Глава государства приезжал в пострадавший регион во второй раз и обещал в скором времени снова его посетить, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня.