Путин опроверг слухи о причине паводков в Приангарье

Президент Владимир Путин опроверг слухи о том, что паводки в Иркутской области якобы стали следствием взрывных или каких-то иных работ. Глава государства согласился, что на масштабы подтоплений повлияли массовые незаконные рубки леса, и пообещал, что борьба с этими нарушениями будет продолжена.

«Нет причин, связанных с какими-то работами», – сказал Путин в беседе с пострадавшими от паводка, передает РИА «Новости».

Одна из участниц встречи рассказала главе государства, что несколько лет назад ходили слухи, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах. По ее словам, и в этот раз это могло стать причиной наводнения.

Глава государства опроверг эти слухи и согласился с мнением другой участницы встречи, которая заявила, что паводок был бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса.

Путин заверил, что борьба с такими преступлениями будет продолжена.

В Тулуне глава государства пообщался с местными жителями дважды – у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа президента, где собралась большая группа местных жителей. Президент общался с гражданами примерно полчаса, к нему успели обратиться десятки местных жителей, каждый из которых рассказал ему о своей проблеме.

Основные жалобы и вопросы Путину касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, работы по оценке размере ущерба, получения компенсационных выплат. Выслушав просьбы, глава государства заметил, что эти темы будут обсуждаться на предстоящем совещании, которое он проведет в Братске.

Путин также подчеркнул, что важно найти баланс скорости и качества строительства жилья после наводнения, чтобы новые дома «не развалились и не промерзли насквозь».

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