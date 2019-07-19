Путин сказал, как надо строить дома в пострадавшей от паводка Иркутской области

Президент Владимир Путин на встрече с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области подчеркнул, что важно найти баланс скорости и качества строительства жилья после наводнения, чтобы новые дома «не развалились и не промерзли насквозь».

«Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить, хотя это важно, но качественно построить, чтобы потом не развалился и не промерз насквозь дом. Поэтому нужно быстрее делать, но и делать качественно, а если то и другое несовместимы, тогда найти какое-то другое решение нужно», – заявил Путин на встрече с пострадавшими от паводка.

Президент также заявил, что услышал от жителей города о проблемах с их информированностью, с восстановлением утраченных документов и с получением положенных им средств, передает РИА «Новости».

По словам президента, власти также постараются решить проблему жителей региона, дачные дома которых уничтожил паводок.

Путин подчеркнул необходимость строгого контроля финансирования, выделяемого на ликвидацию последствий паводка. По его словам, за распределением средств будут следить правоохранительные органы, в том числе прокуратура и МВД.

Ранее мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал Путину, что его детский сад утонул, но его ремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть на восстановление инфраструктуры.

Утром в пятницу Путин прибыл в Братск, где провел совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Затем глава государства направился в пострадавшие районы, где осмотрел пункты долговременного размещения.

Наводнение в Иркутской области началось в начале июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.