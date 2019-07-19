Президент Владимир Путин прибыл в Братск, где проведет совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Из Братска президент планирует направиться в пострадавшие районы, где осмотрит пункты долговременного размещения. Затем Путин проведет совещание, в котором примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД сообщала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта, почти по 11 тыс. жилых домов. От паводка пострадали более 38 тыс. человек. По предварительным данным, восстановлению не подлежат 3,5 тыс. домов.