Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25 человек

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области достигло 25 человек, среди них ребенок.

«На данный момент в списках погибших числятся 25 человек, среди которых один ребенок, пропавших без вести – восемь», – сообщил представитель экстренных служб ТАСС.

Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее стало известно, что более 30 тыс. пострадавших получили единовременную материальную помощь. Также власти Иркутской области предложили увеличить сумму компенсации тем, кто в результате паводка потерял скот и урожай.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, в результате которого без крова над головой остались несколько тысяч человек, а также о его причинах и помощи пострадавшим.