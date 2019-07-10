Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25 человек

Взгляд
10 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Марка с Путиным может принести хороший доход

Переговоры Путина и Кима во Владивостоке теперь отмечены почтовым блоком почты КНДРФото: facebook.com/RusEmbDPRK
Северная Корея выпустила марки, посвященные визиту Ким Чен Ына в Россию. На почтовом блоке изображен момент рукопожатия между Владимиром Путиным и лидером КНДР. Это не первая почтовая марка с российским президентом. Но с учетом небольшого тиража выпуска такая марка может вырасти в цене. И подобные примеры уже есть.  Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...

Проводы Жириновского со сцены

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
По сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Подробности...
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США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Если вдруг Евросоюз таки развалится, то Германия, Франция или Италия продолжат существовать в своих границах, а вот на востоке Европы может появиться новый союз под условным названием «Речь Посполита – версия 2.0». Подробности...
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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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            Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25 человек

            10 июля 2019, 12:10

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Число погибших из-за наводнения в Иркутской области достигло 25 человек, среди них ребенок.

            «На данный момент в списках погибших числятся 25 человек, среди которых один ребенок, пропавших без вести – восемь», – сообщил представитель экстренных служб ТАСС.

            Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

            Ранее стало известно, что более 30 тыс. пострадавших получили единовременную материальную помощь. Также власти Иркутской области предложили увеличить сумму компенсации тем, кто в результате паводка потерял скот и урожай.

            Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, в результате которого без крова над головой остались несколько тысяч человек, а также о его причинах и помощи пострадавшим.


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