Власти Иркутской области предложили увеличить выплаты пострадавшим от паводка

Заксобрание Иркутской области предложили увеличить сумму компенсации гражданам, потерявшим в результате паводка скот и урожай, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В законопроекте указано, что средства должны быть выделены из бюджета области. Предложение будет рассмотрено на ближайшей сессии Заксобрания, дата которого пока не определена.

«По поручению спикера Заксобранием был разработан проект закона, предусматривающий дополнительные меры поддержки в виде компенсации за утерянный урожай и гибель сельскохозяйственных животных гражданам, пострадавшим в результате паводка», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В разработанном законопроекте указано, что пострадавшие получат компенсации в сумме 5 тыс. рублей за каждую сотку пострадавших посевов, но не более, чем за 15 соток. За крупный рогатый скот и лошадей можно будет получить 60 тыс. за животное. За свиней, овец и коз по 6 тыс. за животное, но не более 60 тыс. в общем. За кур и кроликов выплатят по 250 рублей за штуку, но не более 50 тыс. в сумме. По 100 тыс. предлагают выплатить за пострадавшие от паводка постройки для содержания животных.

В Заксобрании области подчеркнули, что закон будет действовать до тех пор, пока помощь не получат все пострадавшие.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что более 30 тыс. пострадавших от паводка жителей региона получили единовременную материальную помощь.