Материальную помощь после паводка в Иркутской области получили 30 тыс. человек

В правительстве Иркутской области сообщили, что более 30 тыс. пострадавших от паводка жителей региона получили единовременную материальную помощь.

«Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. По состоянию на 08.00 (03.00 мск) 10 июля средства получили 30 тыс. 127 граждан. Единовременную материальную помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области завершат выплачивать сегодня», – передает ТАСС сообщение правительства региона.

Там сообщили также, что 796 человек получили компенсации по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, 2 тыс. 91 человек – по 100 тыс. рублей за полную.

Специалисты оценочных комиссий совершают подворовые обходы. В пострадавших районах уже обследовано более 8 тыс. домов.

В правительстве Иркутской области рассказали также о выплатах семьям погибших от паводка.

«Миллион рублей в равных долях делят между близкими родственниками (супруги, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении). На данный момент обнаружены 24 погибших. Семьи 17 из них деньги уже получили, родственникам еще одного погибшего средства переведут сегодня. В двух случаях делать выплату некому, люди не имели близких родственников, их похоронили за счет муниципалитетов», – говорится в сообщении.



Еще по четырем случаям будет проводиться судебное разбирательство, поскольку на выплату претендуют не близкие родственники.

В конце июня из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов.

Материальный ущерб от затопления в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей.

Напомним, во вторник число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24 человек.