Оценен ущерб от паводка в Иркутской области

Материальный ущерб от затопления в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей, об этом сообщил глава региона Сергей Левченко.

«Материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей. Об этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко проинформировал президента РФ Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Приангарье, которую возглавляет заместитель председателя российского правительства Виталий Мутко», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

Левченко отметил, что более чем из 9 тыс. разрушенных жилых домов почти 3,5 тыс. не подлежат восстановлению, в 5,8 тыс. домах ремонт невозможен.

На прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Паводок привел к гибели 20 человек, еще 15 человек пропали без вести.