Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24 человек, об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

«Число погибших на данный момент составляет 24 человека, судьба девяти по-прежнему неизвестна», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что среди погибших числится один ребенок, в числе пропавших без вести детей нет.

Напомним, в конце июня из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов.

Материальный ущерб от затопления в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей.