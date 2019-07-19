Путин дал обещание мальчику из Иркутской области

Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его ремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

Путин в пятницу осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне. Пункт развернут в здании городской специальной школы-интерната 28, передает РИА «Новости».

Президент осмотрел медицинский пункт, где не только лечат граждан, но и делают им все необходимые прививки. Здесь же глава государства обсудил с вице-премьером Виталием Мутко вопросы оснащения и работы в аналогичных пунктах временного размещения в регионе.

Также Путин посетил одну из комнат, где проживают трое пострадавших. Здесь он пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен наводнением. Мальчик рассказал, что ему шесть лет и 1 сентября он пойдет в садик: «Он утонул, но его ремонтируют».

«Мы сейчас поедем за тортиком. Это будет праздник в честь вас, что вы вернулись сюда», – сказал Матвей.

Путин приехал к пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

- А вы Путин?

- Да. А тебя как зовут?

- Матвей Сафронов Николаевич

- Здравствуйте, Николаевич Сафронов pic.twitter.com/B53xHhqLuk — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2019 г.

«Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются», – пообещал в ответ президент. Глава государства заверил Матвея, что запомнил не только его, но и его имя и отчество.

Путин расспросил мальчика, как он готовится к школе, и узнал, что Матвей «считает цифры до тысячи и до миллиона тысяч», а в бюджете семьи – «тысяча денег». «Да, это неплохо, но не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато», – засомневался президент. Он посоветовал семье Сафроновых, ожидающей получения нового жилья, пока поехать на отдых. На прощание глава государства пожелал Матвею, который слегка простыл и кашлял, выздоравливать, а также посоветовал: «Не ешь много сладкого, а то зубы будут болеть».

Кроме того, президент познакомился с работой представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, которые принимают граждан на первом этаже здания.

После этого на улице у входа в пункт временного размещения глава государства встретился с самими пострадавшими и волонтерами, которые помогают ликвидировать последствия паводка.

Утром пятницы Путин прибыл в Братск, где провел совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Затем глава государства направился в пострадавшие районы, где осмотрит пункты долговременного размещения.

Наводнение в Иркутской области началось в начале июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД