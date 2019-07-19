Путин пообещал в сентябре проинспектировать ход восстановительных работ в Иркутской области

Президент России Владимир Путин заявил, что лично проконтролирует восстановительные работы в Иркутской области в начале осени.

«Я в начале сентября приеду и посмотрю еще раз, как это сделано», – сказал глава государства на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, передает ТАСС.

Он отметил, что все дети из пострадавших районов Иркутской области должны приступить к учебе с 1 сентября. «Как мы договорились, все дети должны вовремя, в сентябре приступить к занятиям», – сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По словам главы государства, «если какие-то школы не будут восстановлены, значит, тогда нужно предусмотреть перевозку детей, и сделать это максимально комфортно».