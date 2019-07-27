Тулунский район Иркутской области вновь затопило, подтопление зафиксировано в домах и земельных участках граждан, сообщило правительство региона.

«Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулуне – 104 мм, что почти достигает месячной нормы. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне», – говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В поселке Инга Черемховского района был зафиксирован подъем воды выше критической отметки.

«В ближайшую ночь продолжатся интенсивные осадки в западных, центральных и южных районах области. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды пока до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья», – приводит пресс-служба правительства слова главы ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова.

На прошлой неделе в Тулуне побывал президент Владимир Путин. Он пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Глава государства приезжал в пострадавший регион во второй раз и обещал в скором времени снова его посетить, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня.