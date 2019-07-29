В подтопленных районах Амурской области запретили продажу алкоголя

Власти Амурской области на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации приняли решение запретить продажу алкоголя в пострадавших от паводка районах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Предложение об ограничении розничной торговли спиртным [в районах прохождения паводка] внес глава региона [Василий Орлов], его поддержал прокурор области Руслан Медведев», – приводит ТАСС сообщение пресс-служба регионального правительства.

Подобные меры принимали в 2013 году, когда регион пострадал от наводнения. По словам прокурора, тогда они показали свою эффективность – несмотря на тяжелую обстановку, в области сократилось число бытовых преступлений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой неделе в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Из-за разлива рек затопленными в регионе оказались 11 населенных пунктов, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Мазановском и Селемджинском районах, где из 10 затопленных поселений эвакуировали 1,3 тыс. человек, в том числе 380 детей.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. В воскресенье жителей Иркутской области предупредили об угрозе нового наводнения. К утру понедельника из подтопленных районов Иркутской области эвакуировали более тысячи человек.