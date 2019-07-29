Из подтопленных районов Иркутской области эвакуировали более тысячи человек

В связи с повышением уровня воды в реках и новой волной подтопления населенных пунктов в Иркутской области спасатели за сутки эвакуировали более 1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным управления МЧС по Иркутской области, из подтопленных районов спасателями были эвакуированы 1 тыс. 76 человек, из них 615 детей, передает ТАСС.

«В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей», – сообщили в пресс-службе.

В воскресенье из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07.00 (02.00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в южных районах региона вновь ожидаются сильные и продолжительные дожди. Ожидается повышение уровня воды в реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 450-490 см при критической 470 см, на реке Ие в районе города Тулуна до 670-770 см при критической 700 см, на Уде в Нижнеудинске до 300-350 см при критической 320 см. На реках южного Прибайкалья – Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка – вода поднимется до отметок, близких к критическим, также есть угроза схода селей.

Прогноз доведен до глав муниципальных образований, экстренных служб. Население информируется через средства массовой информации, посредством смс-сообщений и с помощью систем оповещения по громкой связи.

Накануне жителей Иркутской области предупредили об угрозе нового наводнения.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня.