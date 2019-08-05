МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) предупредил россиян о приближении тропического шторма «Франсиско» к Японии и Южной Корее.

«В Тихом океане сформировался тропический шторм «Франсиско»... 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа – южных районов Республики Корея», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента.

В МИД также предупредили об угрозе наводнений, а также возможных сбоях в работе железнодорожного, авиа- и автотранспортного сообщения.

Напомним, в июле прошлого года тайфун «Прапирун» принес в Японию мощные ливни, ставшие причиной оползней и наводнений. От разгула стихии погибли более 255 человек, общий ущерб превысил 76 млрд иен (около 680 млн долларов).