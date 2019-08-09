В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за супертайфуна «Лекима»

Центральная метеорологическая служба Китая объявила в КНР наивысший красный уровень опасности из-за приближающегося к восточному побережью страны супертайфуна, который стал девятым по счету в этом сезоне и получил название «Лекима».

Тропический циклон находится примерно в 280 километрах от восточного побережья Китая и движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 километров в час, передает ТАСС.

Прогнозируется, что к утру 10 августа супертайфун, скорость ветра в центральной части которого составляет 216 километров в час, достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян и ударит по побережью в районе между уездами Сяншань и Цаннань.

Тропический циклон, судя по траектории его движения, накроет и Шанхай, в некоторых районах которого 10 августа ожидаются мощные порывы ветра до 162 километров в час.

Власти провинций Китая готовятся к удару стихии: проводятся работы по укреплению шатких конструкций, отменены массовые мероприятия на открытом пространстве. Находящимся в море судам предписано избегать опасных районов и укрыться в портах.

Напомним, в понедельник в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за приближения тропического шторма.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД