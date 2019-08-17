В Приморье расширили район действия режима ЧС из-за подтоплений

На территории Октябрьского района и Лесозаводского городского округа Приморского края введен режим ЧС муниципального уровня в связи с подтоплениями территорий после сильных ливней, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По данным врио вице-губернатора края Олега Мельникова, в целом по региону подтоплено около 130 домов и более 460 подворий, передает ТАСС.

«Дополнительно попросили ввести режимы ЧС Лесозаводск и Октябрьский район. Разрешение такое дано», – приводит пресс-служба слова Мельникова. При этом он отметил, что «аварийно-восстановительные работы продолжаются, критичной ситуации нет».

Также режим ЧС в связи с подтоплениями действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городском округе Приморья.

Силы и средства Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в регионе переведены в режим повышенной готовности.

По данным Примгидромета, в ближайшие три дня на всей территории Приморья прогнозируется неустойчивая погода с осадками, которые в основном будут умеренными и только местами сильными. На погоду на юге Дальнего Востока продолжают оказывать влияние два мощных тайфуна «Кроса» и «Лекима».

В пятницу МЧС предупредило об угрозе подтопления десяти районов Приморского края.