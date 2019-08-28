В Приморье за август выпало три месячные нормы осадков

Затяжные дожди в августе принесли в Приморье три месячные нормы осадков, сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

«В августе выпало три месячные нормы осадков, около 450 миллиметров с начала месяца. Согласно прогнозу, дожди будут идти до конца лета, (...) они с периодичностью будут идти все эти дни, 29 и 30 августа. (...) Во Владивостоке может выпасть 15-45 миллиметров осадков. (...) На период Восточного экономического форума, на первую неделю сентября, по-прежнему прогнозируется благоприятная погода: (...) практически без дождей и солнечно», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Примгидромета.

По прогнозу синоптиков, дожди осложнят паводковую обстановку в крае. На реках региона снова ожидаются подъемы уровня воды, в южной части Приморья возможны подъемы до 2,5 метров. Наиболее паводкоопасные районы, подверженные значительным подтоплениям – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский, Кировский, Анучинский.

Накануне синоптики предупредили о резком подъеме уровня рек в Приморье.

В середине августа Приморский край пережил сильный паводок из-за не прекращавшихся неделями дождей.